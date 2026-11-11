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11.11.2026 06:31:29
TANAKA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TANAKA hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 60,31 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21,17 JPY erwirtschaftet worden.
TANAKA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,51 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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