TANAKEN Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TANAKEN Registered präsentierte am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 60,61 JPY. Im Vorjahresviertel waren 57,03 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,51 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,07 Milliarden JPY ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 172,67 JPY beziffert, während im Vorjahr 181,21 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,29 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 14,82 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at