|
11.05.2026 06:31:29
TANAKEN Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
TANAKEN Registered präsentierte am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 60,61 JPY. Im Vorjahresviertel waren 57,03 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,51 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,07 Milliarden JPY ausgewiesen.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 172,67 JPY beziffert, während im Vorjahr 181,21 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,29 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 14,82 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen wenig bewegt -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.