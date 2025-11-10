TANAKEN Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TANAKEN Registered veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 30,11 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 43,84 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,36 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at