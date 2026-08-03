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03.08.2026 06:31:29
TANAKEN Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
TANAKEN Registered hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 43,93 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 35,82 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 4,04 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TANAKEN Registered 3,38 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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