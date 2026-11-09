TANAKEN Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TANAKEN Registered hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 36,65 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 30,11 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 3,62 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,36 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at