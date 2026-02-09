|
09.02.2026 06:31:29
TANAKEN Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
TANAKEN Registered äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 46,13 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 45,87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,03 Prozent auf 4,02 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!