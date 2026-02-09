TANAKEN Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TANAKEN Registered äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 46,13 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 45,87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,03 Prozent auf 4,02 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at