Tancheng Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tancheng Group hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Tancheng Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 66,67 Prozent zurück. Hier wurden 0,1 Millionen USD gegenüber 0,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at