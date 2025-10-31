Tande legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tande hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tande ein EPS von 0,150 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 512,4 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 418,6 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at