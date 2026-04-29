Tande legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tande hat am 27.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Tande vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,18 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,92 Prozent zurück. Hier wurden 919,6 Millionen CNY gegenüber 1,07 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at