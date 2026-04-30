30.04.2026 06:31:29

Tande stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tande hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Tande hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,18 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,300 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 60,78 Prozent auf 3,22 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,21 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,510 CNY gegenüber -1,180 CNY im Vorjahr verkündet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Tande mit einem Umsatz von insgesamt 6,08 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,72 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um -43,31 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

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