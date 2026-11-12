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12.11.2026 06:31:28
Tandy Leather Factory: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Tandy Leather Factory gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,170 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tandy Leather Factory im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 17,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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