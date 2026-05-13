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13.05.2026 06:31:29
Tandy Leather Factory hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Tandy Leather Factory äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tandy Leather Factory ein EPS von 1,47 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,7 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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