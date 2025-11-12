Tandy Leather Factory hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tandy Leather Factory hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 17,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 0,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tandy Leather Factory 17,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at