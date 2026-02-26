Tandy Leather Factory mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tandy Leather Factory ließ sich am 24.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tandy Leather Factory die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tandy Leather Factory ein Ergebnis je Aktie von 0,030 USD vermeldet.

Tandy Leather Factory hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Tandy Leather Factory ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Tandy Leather Factory im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76,32 Millionen USD. Im Vorjahr waren 74,39 Millionen USD in den Büchern gestanden.

