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13.08.2026 06:31:29
Tandy Leather Factory präsentierte Quartalsergebnisse
Tandy Leather Factory hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tandy Leather Factory -0,020 USD je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 18,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tandy Leather Factory 17,8 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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