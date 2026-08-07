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07.08.2026 06:31:29
Taneja Aerospace Aviation: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Taneja Aerospace Aviation hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,25 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,39 INR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,99 Prozent auf 103,1 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 85,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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