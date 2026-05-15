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15.05.2026 06:31:29
Taneja Aerospace Aviation: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Taneja Aerospace Aviation hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,00 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 115,4 Millionen INR – eine Minderung von 6,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 123,8 Millionen INR eingefahren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,59 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 7,09 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 1,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 401,60 Millionen INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 406,17 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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