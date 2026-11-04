Tanfac Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tanfac Industries veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,93 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,61 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,69 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,30 Milliarden INR ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 7,35 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,97 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at