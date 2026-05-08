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08.05.2026 06:31:29
Tanfac Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Tanfac Industries stellte am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,04 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 11,48 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 1,93 Milliarden INR gegenüber 1,72 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 35,16 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Tanfac Industries ein Gewinn pro Aktie von 44,19 INR in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 7,11 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Tanfac Industries einen Umsatz von 5,56 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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