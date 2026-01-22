Tanfac Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tanfac Industries hat am 21.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15,61 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 34,89 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,74 Prozent auf 1,73 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Tanfac Industries 1,78 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at