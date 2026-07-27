Tanfac Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tanfac Industries hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 8,43 INR. Im letzten Jahr hatte Tanfac Industries einen Gewinn von 9,70 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 1,87 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 6,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,76 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at