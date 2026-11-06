Tanger Factory Outlet Centers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tanger Factory Outlet Centers hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Tanger Factory Outlet Centers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,280 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 157,7 Millionen USD gegenüber 145,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at