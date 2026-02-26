Tanger Factory Outlet Centers stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tanger Factory Outlet Centers hat am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 160,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 140,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 0,990 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tanger Factory Outlet Centers 0,880 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 581,56 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 526,06 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at