Tanger Factory Outlet Centers vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tanger Factory Outlet Centers hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 USD, nach 0,260 USD im Vorjahresvergleich.

Tanger Factory Outlet Centers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 156,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 140,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at