26.11.2025 06:31:28
Tangiamo Touch Technology Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Tangiamo Touch Technology Registered äußerte sich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -7,390 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 0,8 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,3 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
