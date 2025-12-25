Tango Mining: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tango Mining ließ sich am 23.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tango Mining die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das vergangene Quartal hat Tango Mining mit einem Umsatz von insgesamt 2,0 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 231,15 Prozent gesteigert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Tango Mining im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 76,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,61 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 2,04 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at