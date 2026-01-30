Tango Mining veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tango Mining hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1556,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,2 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,7 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at