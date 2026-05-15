Tango Therapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tango Therapeutics präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,360 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at