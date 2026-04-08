Tango Therapeutics Aktie
WKN DE: A3CWX9 / ISIN: US87583X1090
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08.04.2026 15:52:40
Tango Therapeutics President Sells 27,000 Shares for $572,000 as Share Price Skyrockets
Crystal Adam, President of R&D at Tango Therapeutics (NASDAQ:TNGX), reported the exercise of 27,000 stock options -- with the underlying common shares immediately sold for approximately $572,000 -- according to an SEC Form 4 filing on April 2, 2026.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($21.20); post-transaction value based on April 7, 2026, market close ($19.80).* 1-year performance calculated using April 7, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tango Therapeutics
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03.11.25
|Ausblick: Tango Therapeutics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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