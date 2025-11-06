Tango Therapeutics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tango Therapeutics hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 USD, nach -0,270 USD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 363,48 Prozent auf 53,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at