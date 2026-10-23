Tango Therapeutics Aktie

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WKN DE: A3CWX9 / ISIN: US87583X1090

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23.10.2026 15:12:13

Tango Therapeutics Reports 82% Response Rate In Pancreatic Cancer Trial

(RTTNews) - Tango Therapeutics (TNGX) reported updated Phase 1/2 results for vopimetostat plus daraxonrasib in patients with previously treated MTAP-deleted, RAS-mutant pancreatic cancer.

Among 22 evaluable patients, the combination achieved an 82% objective response rate, a 100% disease control rate, and an 88% nine-month progression-free survival (PFS) rate. Median PFS had not been reached at the August 20, 2026 data cutoff.

The company said the combination was generally well-tolerated at dose level 1. Following discussions with the FDA, Tango plans to initiate a registrational Phase 3 trial in front-line patients in the first half of 2027.

The stock closed Thursday's trading at $27.93, up 3.52%.

In the Pre market trading, the stock is trading further down 9.92% at $25.20.

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