Tango Therapeutics Aktie
WKN DE: A3CWX9 / ISIN: US87583X1090
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30.05.2026 02:21:49
Tango Therapeutics Stock Is Up 840%, and This Fund Just Disclosed Buying $164 Million More
On May 15, 2026, RTW Investments disclosed a major buy of Tango Therapeutics (NASDAQ:TNGX), acquiring 11,809,392 shares—an estimated $164.37 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 15, 2026, RTW Investments bought 11,809,392 shares of Tango Therapeutics (NASDAQ:TNGX), with the estimated transaction value at $164.37 million based on the quarter’s average share price. The fund’s quarter-end position value in the company increased by $265.04 million, a figure that reflects both the additional shares and the stock’s price movement.Tango Therapeutics, Inc. is a biotechnology company specializing in the discovery and development of precision cancer therapies. Leveraging synthetic lethality and strategic collaborations, the company advances a pipeline targeting genetically defined cancers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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