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14.09.2026 06:31:29
TANGOYA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
TANGOYA veröffentlichte am 11.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 52,62 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,52 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 2,89 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,70 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 192,58 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte TANGOYA ein EPS von 150,94 JPY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahr hat TANGOYA im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,38 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 11,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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