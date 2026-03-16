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16.03.2026 06:31:29
TANGOYA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
TANGOYA hat am 13.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 93,66 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 112,61 JPY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TANGOYA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,48 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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