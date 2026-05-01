Tangshan Port Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tangshan Port Group gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,52 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1,24 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at