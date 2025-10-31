Tangshan Port Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tangshan Port Group hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde mit 0,08 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,080 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,50 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,30 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at