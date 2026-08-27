Tangshan Port Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tangshan Port Group präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Tangshan Port Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,47 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,36 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at