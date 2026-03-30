Tangshan Port Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tangshan Port Group präsentierte in der am 28.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,070 CNY je Aktie erzielt worden.

Tangshan Port Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,59 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,44 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,340 CNY. Im Vorjahr hatte Tangshan Port Group 0,330 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,71 Prozent auf 5,71 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 5,67 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at