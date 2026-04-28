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28.04.2026 06:31:29
Tangshan Sanyou Chemical Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Tangshan Sanyou Chemical Industries gab am 25.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tangshan Sanyou Chemical Industries ein EPS von -0,010 CNY in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tangshan Sanyou Chemical Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,67 Milliarden CNY im Vergleich zu 4,77 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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