Tangshan Sanyou Chemical Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tangshan Sanyou Chemical Industries präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,13 CNY gegenüber 0,040 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,37 Prozent auf 5,29 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,80 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at