Tangshan Sanyou Chemical Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tangshan Sanyou Chemical Industries stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,02 CNY gegenüber 0,030 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 4,60 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,32 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at