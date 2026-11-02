Tangshan Sanyou Chemical Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tangshan Sanyou Chemical Industries hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 CNY, nach 0,020 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,85 Prozent auf 5,24 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,60 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at