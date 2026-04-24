Tangshan Sunfar Silicon Industries A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tangshan Sunfar Silicon Industries A gab am 22.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,070 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tangshan Sunfar Silicon Industries A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 647,2 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 494,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at