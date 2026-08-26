SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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26.08.2026 14:03:19
Tanja Wegmann: «Ich mag Rolex, weil sie nicht laut sein muss»
Sie ist stolz, dass sie auf eigenen Beinen steht und das beste an ihrem Beruf ist die Verbindung aus Gastfreundschaft, Abwechslung und Menschen. Im Interview spricht Tanja Wegmann, General Manager von Lalique Hospitality, über lebensverändernde Momente und ihren Lieblingswein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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