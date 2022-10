Tankan-Bericht - Kostensteigerungen belasten Geschäftsklima in Japan

Tokio (Reuters) - Die Stimmung in der japanischen Wirtschaft hat sich im abgelaufenen Quartal verschlechtert.

Der Gesamtindex für die großen Industrieunternehmen sank im September auf plus acht gegenüber plus neun im Juni und blieb damit hinter der mittleren Marktprognose von plus elf zurück, wie aus dem am Sonntag veröffentlichten Tankan-Bericht hervorging. Es ist die dritte Verschlechterung in Folge. Der Stimmungsindex der großen nicht-verarbeitenden Unternehmen lag im September bei plus 14 und damit leicht über dem Wert von plus 13 im Juni, womit er sich das zweite Quartal in Folge verbesserte. Er lag damit über der mittleren Marktprognose von plus 13.

Die Aufhebung der Corona-Beschränkungen kurbelte zwar den Konsum an. Analysten gehen jedoch davon aus, dass sich das Wachstum verlangsamt hat, da die nachlassende globale Nachfrage und die steigenden Rohstoffpreise die Exporte und den Verbrauch belasten. Laut dem von der japanischen Notenbank vorgelegten Barometer wollen die Großunternehmen im laufenden Geschäftsjahr, das im März endet, ihre Investitionen um 21,5 Prozent steigern, nachdem die Ausgaben im Vorjahr um 2,3 Prozent gesunken waren. Die vierteljährliche Umfrage zeigt auch, dass die Unternehmen davon ausgehen, dass sich die Inflation in den kommenden Jahren um das Zwei-Prozent-Ziel der Bank of Japan (BOJ) einpendeln wird.

