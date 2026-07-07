SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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07.07.2026 08:15:00
Tanken an der Autobahn: Mit diesem Aufpreis müssen sie rechnen
Tanken an der Autobahn ist teuer. Der ADAC hat ermittelt, wie viel Kunden dort im Vergleich zu Tankstellen abseits der Autobahn mehr zahlen müssen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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