KNDS Aktie
WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01
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24.06.2026 09:04:13
Tankmaker KNDS kicks off process for listing in Frankfurt and Paris
IPO will test investor appetite for defence stocks and comes as the region embarks on a rearmament driveWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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