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01.10.2026 05:49:38
Tankrabatt startet
MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Am Donnerstag um Mitternacht ist der zweite Tankrabatt in diesem Jahr gestartet. Eine für drei Monate geltende Absenkung der Energiesteuern soll eine Entlastung von 16,7 Cent pro Liter Benzin oder Diesel bringen. Die Regel gilt zwar nur für Kraftstoff, der ab Mitternacht Tanklager oder Raffinerien verlässt. Es wird aber erwartet, dass die Preise an den meisten Tankstellen bereits um Mitternacht deutlich fallen.
Schon am Mittwoch hatten die Preise nachgegeben. Zudem hat der Branchenverband en2x eine vollständige Weitergabe ab Mitternacht angekündigt.
Die Bundesregierung hatte den Tankrabatt als Reaktion auf die aktuell extrem hohen Spritpreise auf den Weg gebracht. Der September war der mit Abstand teuerste Tankmonat bisher.
Der Tankrabatt ist umstritten, Kritiker verweisen unter anderem darauf, dass er ungenau ist und nicht komplett beim Verbraucher ankommt. Die Mineralölwirtschaft widerspricht letzterem. Befürworter verweisen darauf, dass es aktuell kein besseres Mittel gebe, um Autofahrer zu entlasten./ruc/DP/jha
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.