01.05.2026 05:49:38

'Tankrabatt': Um Mitternacht geht es los

BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ab Mitternacht gilt der sogenannte Tankrabatt. Dann sinken die Steuern auf Diesel und Benzin um 16,7 Cent pro Liter - und voraussichtlich werden auch die Preise an den Zapfsäulen nachgeben. Wie schnell und stark ist allerdings noch offen. Die Tankstellen sind nicht zu bestimmten Preisen oder Reduzierungen verpflichtet.

Beobachter gehen dennoch eher von einem schnellen Rückgang aus, der allerdings vor allem an den Erwartungen der Kunden liegt. Denn für die Steuervergünstigung, die für zwei Monate gilt, ist nicht der Verkauf an der Tankstelle, sondern deren Belieferung entscheidend. Der Wirtschaftsverband Fuels und Energie hatte angekündigt, dass die volle Steuersenkung an die Kunden weitergegeben werde. Der ADAC will dies genau im Blick behalten.

Selbst wenn die Senkung komplett weitergegeben wird, reicht dies allerdings nicht, um die Spritpreise auch nur in die Nähe der Preise vor Ausbruch des Iran-Krieges zu drücken. Diesel könnte sogar weiter über zwei Euro kosten./ruc/DP/nas

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