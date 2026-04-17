Energie Holdings Aktie
WKN DE: A1XEDG / ISIN: US29271Y1064
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17.04.2026 08:49:00
Tankrabatt und Energiepreise: IWF warnt Europa vor Energie-Bazooka
Bei den Deutschen kommt der Tankrabatt gut an. Doch was sich subjektiv gut anfühlt, ist noch lange nicht objektiv sinnvoll. Der IWF spricht von einem gefährlichen Signal.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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